Salute, prevenzione, creatività, stili di vita, eventi teatrali: torna “Marzo donna” con un ricco programma di iniziative

LASTRA A SIGNA – Da sempre attento a determinate tematiche e, per quanto riguarda alcune iniziative inserite nel programma appena presentato, i primi in assoluto sul territorio, il Comune di Lastra a Signa precorre i tempi e, molto prima dell’8 marzo, giorno del calendario dedicato in modo particolare alle donne, lancia “Marzo donna”, un contenitore di appuntamenti e di idee che vanno dalla salute alla prevenzione, dal teatro agli stili di vita. Con una “chicca” su tutte, ovvero le bellissime illustrazioni di Enrica Mannari che, grazie al progetto MotivArte, porterà negli spazi pubblici del territorio immagini da lei elaborate con frasi motivazionali dedicate proprio alle donne (le fotografie pubblicate sono riprese dalla sua pagina Instagram).

Oppure con l’esempio della Del Vecchia Spa, azienda che produce macchine da cucire con sede a Lastra a Signa, e che, grazie al progetto “Storie di donne scucite”, offrirà laboratori gratuiti dedicati a chi vuole mettere in gioco la propria creatività. Una parte importante del programma sarà dedicata inoltre alla prevenzione del tumore al seno grazie al progetto in collaborazione con Fondazione Ant Italia Onlus.

Ma andiamo con ordine: il cartellone partirà martedì 1 marzo alle 21 quando, al Teatro delle Arti, andrà in scena lo spettacolo “Sibilla Aleramo, così bella come un sogno” di Lorenzo Bertolani, con Lorella Serni e Volfango Dami (al pianoforte) in occasione dei 90 anni dalla morte di Dino Campana (ingresso gratuito, prenotazioni al numero 0558720058 e o scrivere una e-mail a biglietteria@tparte.it). Venerdì 4 marzo, sempre al Teatro delle Arti, si terrà lo spettacolo “La Mite”, inserito nella stagione “Nel cuore delle cose”, a cura di Teatro d’Imbarco per la regia di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli e tratto da un celebre romanzo di Dostoewskij (info e biglietti al numero 0558720058 o scrivere una e-mail a biglietteria@tparte.it). Nella giornata dell’8 marzo le iniziative partiranno dal circolo Arci di Carcheri quando, alle 17, saranno inaugurate panchine rosse contro la violenza sulle donne. In serata appuntamento, sempre al Teatro delle Arti, alle 20.45, con l’inaugurazione della mostra “Veggieseno – Un abbraccio alla natura” a cura dell’associazione Scie mentre alle 21 sarà presentato il progetto di prevenzione oncologica gratuita in collaborazione con Fondazione Ant, Comune di Lastra a Signa e di Signa, sezione soci Coop Le Signe e Farmapiana che prevede nelle giornate del 29 e 30 marzo l’ambulatorio mobile della Fondazione Ant Italia Onlus con visite gratuite per la prevenzione oncologica del tumore al seno per le donne sotto i 45 anni. Con gli interventi dell’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni, del sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, del vice-sindaco di Signa Marinella Fossi, della direttrice della struttura complessa attività consultoriali della Usl Toscana Centro Valeria Dubini, della referente di Fondazione Ant Consuelo Trinci e della dottoressa Anna Di Natale, coordinatrice dell’Aft Le Signe. seguire proiezione del film “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetec.

Il 9 marzo alle 16.30 in piazza del Comune inaugurazione del progetto MotivArte – l’arte scende in strada- per creare una rivoluzione gentile per le strade della città mentre alle 17 all’Antico Spedale di Sant’Antonio sarà presentata l’iniziativa “Storie di donne scucite” a cura della Del Vecchia Spa, dedicato a tutte le donne che sono cadute e che si sono rialzate, che hanno fatto del cucito la loro professione, la loro cura oppure semplicemente la loro passione. L’evento prevede una mostra fotografica di illustrazioni e di realizzazioni creative e laboratori gratuiti per realizzare un ricamo a mano libera interamente a macchina con l’azienda Del Vecchia (sabato 12 marzo dalle 10.30 alle 12, massimo 8 partecipanti e dalle 15.30 alle 17 massimo 8 partecipanti, per prenotazioni telefonare al numero 0558743281). All’iniziativa interverranno l’assessore regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, il sindaco Angela Bagni, Enrica Mannari, illustratrice e ideatrice del progetto MotivArte, e Valentina Rossi, coordinatrice marketing della Del Vecchia Group Spa e con la partecipazione degli studenti dell’Its Mita. “Quest’anno abbiamo elaborato un programma davvero ricco – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – nel quale si parlerà di prevenzione e di salute, di come sviluppare la propria creatività e di come mettersi in gioco. Con il progetto MotivArte vogliamo colorare la città e far arrivare messaggi positivi a tutte le nostre cittadine e non solo. Il Comune di Lastra a Signa grazie a questo programma e a tutti i progetti che mette in campo, si dimostra ancora una volta a fianco delle donne”.

Il programma prosegue il 12 marzo con la tradizionale “Camminata rosa” in collaborazione fra i Comuni di Signa e Lastra con partenza alle 14.30 dalla Ditta Frosini in via Amendola 37 a Signa, prosecuzione lungo il fiume Arno e arrivo a Lastra a Signa – Antico Spedale di Sant’Antonio. Il 16 marzo alle 17.30 alla biblioteca comunale Circolo di lettura, gli appuntamenti per condividere idee ed emozioni sui libri che in occasione del mese di marzo si concentrerà su “Marìa” di Nadia Fusini. Il 19 marzo, infine, si svolgerà la “Pedalata rosa” con la Uisp dal centro storico Lastra a Signa fino a Firenze (iscrizione gratuita ed aperta a tutti, è possibile partecipare con qualsiasi bicicletta. Tutte le informazioni su https://www.lalastrenseciclostorica.it o scrivere a gruppostoricotreemme@gmail.com).