“Salva Bimbo” i corsi di formazioni per insegnanti e genitori donati da Centro MeMe e Camillo Srl

CAMPI BISENZIO – Sono stati seguiti da insegnanti e genitori i corsi di formazione “SALVA BIMBO” organizzati e donati dal Centro MeMe di Campi Bisenzio con Camillo Srl all’amministrazione comunale di Campi Bisenzio rivolti alle famiglie e alle scuole, per garantire la sicurezza dei bambini nelle strutture di prima infanzia e nelle materne.

Un’idea innovativa non solo nella scelta di “regalare” la sicurezza da un’azienda quale è Centro MeMe a famiglie e insegnanti campigiani, ma anche i manichini elettronici utilizzati per le lezioni.

I due corsi di formazione di primo soccorso P-BLS (pediatrico) e manovre di disostruzione infantile si sono tenuti sabato 6 marzo in due sessioni dalle dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 presso il Centro MeMe (Sede INFANZIA) di via Milano 28, a Campi Bisenzio.

Ogni corso, per motivi legati alle normative antiCovid, ha potuto ospitare 14 persone la mattina e altrettante il pomeriggio.

Dopo la parte teorica tenuta da istruttori di Camillo, i partecipanti si sono messi alla prova usando i manichini elettronici della dimensione di un bambino.

“Grazie a questo sistema innovativo – spiegano gli istruttori – è possibile capire subito se si sta operando nel modo giusto. Il manichino, infatti, è collegato ad un sistema elettronico e, ad ogni manovra, mostra se la posizione della mano e la spinta che viene data sono corrette e come reagisce il bambino-manichino. Il manichino elettronico è fondamentale nelle manovre di primo soccorso sui bambini che hanno una dimensione ridotta rispetto agli adulti, per evitare errori di pesantezza nelle manovre”.

All’avvio dei corsi sono intervenute l’assessore alle politiche educative del Comune di Campi Bisenzio Monica Roso e allo sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio Ester Artese che hanno annunciato di voler continuare con la collaborazione con il Centro MeMe, e l’amministratrice unica del Centro MeMe Cipriana Mengozzi.

Durante i corsi di formazioni hanno portato il loro contributo anche la psicologa, la logopedista, l’arteterapeutica e l’avvocato del diritto di famiglia del Centro MeMe.