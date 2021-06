Salvadori e Brunori (Lega) “alla Rsa sacchi dei rifiuti raccolti da Alia dopo molti giorni”

SESTO FIORENTINO – “Decine di sacchi di rifiuti non raccolti da diversi giorni. Si presentava così il cortile della RSA Villa Solaria, creando un ambiente ideale per far proliferare germi e batteri, ed offrirsi ad alcova per ratti ed insetti, fin a quando, dopo una denuncia sui social, ieri Alia si è degnata di ritirare. […]

SESTO FIORENTINO – “Decine di sacchi di rifiuti non raccolti da diversi giorni. Si presentava così il cortile della RSA Villa Solaria, creando un ambiente ideale per far proliferare germi e batteri, ed offrirsi ad alcova per ratti ed insetti, fin a quando, dopo una denuncia sui social, ieri Alia si è degnata di ritirare. Tra l’altro sembra che la stessa Alia abbia dimezzato la frequenza dei ritiri, da due settimanali a soltanto uno”. Ad affermarlo in una nota sono Alessandro Salvadori, coordinatore Piana e Daniele Brunori della Lega di Sesto Fiorentino.



“In un periodo storico come questo, in cui le RSA sono forse quelle che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane a questa pandemia, rimaniamo sconcertati nel constatare come, invece di essere tutelate, subiscono un trattamento indegno di un paese civile. – proseguono i due esponenti della Lega – E questa non è che la punta di un iceberg che vede disservizi in tutto il territorio sestese, con lamentale continue di cittadini esasperati dai rifiuti abbandonati. Comprendiamo come Alia stia adesso affrontando un momento difficile, sotto la pressione delle inchieste giudiziarie, ma non è in nessun modo giustificata a queste negligenze che mettono in pericolo il decoro e la salute dei cittadini sestesi. Così come non è giustificata questa Amministrazione che ha puntato su un sistema di raccolta costoso e penalizzante per tutta la cittadinanza. La scelta del Porta a Porta sta purtroppo creando disagi sotto gli occhi di tutti”.