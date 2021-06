Salvatore Ferragamo: il 16 giugno sciopero per i posti di lavoro a rischio

SESTO FIORENTINO – Aperto al trattativa per cedere la licenza dei profumi ad un’altra società da parte della Salvatore Ferragamo di Firenze. I lavoratori, la Rsu e la Filctem Cgil esprimono la loro “forte contrarietà” perché “ci sono a rischio diritti e i posti di lavoro di 40 lavoratori” e proclamano lo sciopero di un’ora dalle 11 alle 12 per domani mercoledì 16 giugno, con presidio davanti alla sede a Sesto Fiorentino/Osmannoro in via Mercalli angolo via Lucchese.

“Riteniamo la decisione dell’azienda fortemente sbagliata per il futuro del business dei profumi – dicono la Rsu e la Filctem Cgil – e più in generale per il futuro di tutta l’azienda. I lavoratori nel periodo di maggiore impatto del Covid-19 hanno stretto la cinghia, con sacrificio hanno contribuito a superare il periodo più difficile accettando la Cassa integrazione e il piano di programmazione delle ferie, ma oggi che i mercati stano riaprendo si aspettano che questo loro sacrificio venga ricompensato”.

Per questo la Rsu e la Filctem Cgil chiedono alla direzione aziendale “di interrompere immediatamente la trattativa per la cessione della licenza”.