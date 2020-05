“Salviamo il lavoro”: Confesercenti consegna ai sindaci il documento con le dieci proposte

PIANA FIORENTINA – L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi e oggi, venerdì 1 maggio, Confesercenti Firenze ha dato vita a “Salviamo il lavoro” su tutto il territorio della Città metropolitana. Sono stati consegnati ai sindaci di Firenze, Empoli, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Figline e Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Pontassieve i documenti con le 10 proposte elaborate da Confesercenti Firenze per salvare il lavoro del commercio, turismo e servizi (clicca qui per visualizzare il documento)

“L’obiettivo – spiegano da Confesercenti – è quello di porre al centro dell’attenzione la drammatica situazione delle piccole imprese del commercio, servizi, turismo e somministrazione piegate da oltre 50 giorni di chiusura attività senza che, nel contempo, siano arrivati aiuti davvero concreti e tangibili al settore”.