Salvini a Sesto Fiorentino “La Lega c’è con il Centrodestra unito. Si riparte da qui”

SESTO FIORENTINO – Sono passate da poco le 21 quando Matteo Salvini arriva in piazza IV Novembre a Sesto Fiorentino. Il palco sistemato a metà della piazza circondata dalle Forze dell’ordine, ha già iniziato a far salire alcuni esponenti della Lega e del Centrodestra. Da un lato del palco il grande video dove già dalle 20 va in loop un video del candidato sindaco del Centrodestra Daniele Brunori diffonde un messaggio elettorale. La gente arriva a poco a poco, molti giovani con le bandiere della Lega e con i cartelli “Salvini premier” distribuiti insieme alle mascherine con in sottofondo la disco music.

Sul palco il candidato sindaco Brunori e i candidati al consiglio comunale si presentano. In piazza c’è qualcuno che protesta contro la Lega, mettendo striscioni alla finestra. Sul palco Federico Bussolin della Lega “Qui stasera scriviamo la storia – dice – sfidiamo la montagna rossa”.

Matteo Salvini parla di lavoro e della Gkn. “I 400 lavoratori della Gkn non sono lontane e altre aziende in difficoltà ci sono anche a Sesto e nella cintura fiorentina – dice – molti di questi problemi nascono dall’Europa. Chi fa componenti per auto, come la Gkn per esempio, sappia che il PD in Europa vota tutto quello che è green, entro il 2035 non ci saranno più auto a combustione in Italia. E quindi chi fa componenti di auto rischia il posto di lavoro. Un milione di posti di lavoro a rischio in Italia. Noi siamo assolutamente per la transizione ambientale intelligente senza massacrare fabbriche e lavoratori e quindi proponiamo un’idea di lavoro diverso”.

“Sono contento di essere qua – dice Salvini – ci sono piazze comode e vincenti, ma si riparte da qua, Spero che tanti votino. A Sesto Fiorentino uno dice tanto vince la Sinistra da 50 anni che vado a votare a fare: ci siamo. Per la prima volta la Lega c’è nei quartieri, nei comuni c’è il Centrodestra compatto”.

Un gruppo di giovani arrivati in bicicletta in piazza urlano contro Salvini, ma poi tutto rientra e la serata continua.