San Domenico, il “patto” per riqualificare la piazza

PRATO – Firmato stamani, nella Sala giunta, il patto di collaborazione con il Comitato San Domenico e le associazioni di categoria: l’obiettivo è riqualificare l’area di piazza San Domenico attraverso l’intesa, della durata di tre anni, tra istituzioni e cittadini che si riconoscono nel comitato e nelle organizzazioni economiche. L’intesa è infatti sottoscritta da Comune, Comitato piazza San Domenico, Prato Cultura, Opera Santa Rita, Confartigianato imprese Prato, Confesercenti Prato, Confcommercio Pistoia Prato e Cna Toscana Centro. Il “patto” siglato in mattinata esprime la volontà delle diverse organizzazioni a proporre idee per ricercare soluzioni efficaci per i problemi della piazza, sostenendo anche le richieste di residenti e commercianti. In particolare, la riqualificazione di una delle più importanti piazze della città sarà fatta attraverso iniziative culturali, visite guidate, maggiori attrattività, servizi ed eventi che favoriscono interazioni sociali e alternative alla mobilità. L’iniziativa proposta e accolta dall’amministrazione comunale di pedonalizzare l’area in alcune domeniche del periodo primaverile ha funzionato, tornerà infatti il 12 maggio con l’evento “Mani in piazza”.