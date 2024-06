“San Donnino a tavola”: in più di 150 a cena. Da piazza Costituzione il via a due mesi di eventi estivi

CAMPI BISENZIO – E’ stato “San Donnino a tavola”, con oltre 150 persone a sedere in piazza Costituzione, a dare il via agli eventi estivi nella frazione del Comune di Campi Bisenzio. Il primo degli eventi nel programma di “Piazza in festa” che animeranno il paese nelle prossime sette settimane nei mesi di giugno e luglio. […]

CAMPI BISENZIO – E’ stato “San Donnino a tavola”, con oltre 150 persone a sedere in piazza Costituzione, a dare il via agli eventi estivi nella frazione del Comune di Campi Bisenzio. Il primo degli eventi nel programma di “Piazza in festa” che animeranno il paese nelle prossime sette settimane nei mesi di giugno e luglio. L’iniziativa, organizzata dalla Fratellanza Popolare con il supporto del Bar Zanzibar, dei commercianti e patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio, è stata resa possibile grazie all’incredibile impegno dei volontari che hanno lavorato instancabilmente per assicurare il successo della serata, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità a San Donnino. La festa, che ha visto la partecipazione del sindaco Andrea Tagliaferri, del vice-sindaco Federica Petti e dell’amministrazione comunale, non solo ha offerto un’opportunità di svago, ma ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita della frazione, elementi fondamentali per la valorizzazione di tutto il territorio.