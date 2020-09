“San Donnino a tavola”: venerdì 11 in piazza Costituzione. Nel rispetto delle normative anti Covid

CAMPI BISENZIO – Un appuntamento che si rinnova di anno in anno. E che anche nel 2020, nonostante le difficoltà legate al Covid, torna ad animare la frazione di San Donnino. Venerdì 11 settembre, infatti, organizzato dalla Fratellanza Popolare, si svolgerà, come di consueto in piazza Costituzione, “San Donnino a tavola”. Una serata che, come […]

CAMPI BISENZIO – Un appuntamento che si rinnova di anno in anno. E che anche nel 2020, nonostante le difficoltà legate al Covid, torna ad animare la frazione di San Donnino. Venerdì 11 settembre, infatti, organizzato dalla Fratellanza Popolare, si svolgerà, come di consueto in piazza Costituzione, “San Donnino a tavola”. Una serata che, come ci tengono a ribadire gli organizzatori, per garantire i protocolli anti Covid, vedrà il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le disposizioni previste. Il menu (20 euro il costo, 10 euro per i bambini fino a 12 anni, inizio alle 20.30) prevede antipasto toscano, lasagne, arista in porchetta, patate fritte, dolce, acqua e vino. Per informazioni e iscrizioni – la cena è su prenotazione – rivolgersi al bar Zanzibar a San Donnino. Nel corso della serata, inoltre, verranno illustrate tutte le iniziative legate all’inaugurazione della nuova sede della Fratellanza Popolare (domenica 13 settembre) e dei giorni successivi.