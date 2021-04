San Donnino, al via i lavori in piazza della Costituzione

CAMPI BISENZIO – Spazi pedonali, aree verdi e parcheggi nella nuova piazza, ideata grazie a un percorso partecipativo con oltre 400 cittadini. Lunedì 26 aprile partono i lavori per la ristrutturazione di piazza della Costituzione a San Donnino. “Un progetto importante – spiegano dal Comune di Campi – da un punto di vista urbanistico e politico: la nuova piazza nasce infatti da un percorso partecipativo che ha visto i cittadini sandonninesi prendere parte a incontri fisici e virtuali fondamentali per ridisegnare gli spazi pubblici. Una grande area pedonale, un’area parcheggi con 60 posti auto, una nuova pavimentazione per il sagrato della chiesa e l’allargamento dei marciapiedi sono solo alcuni degli interventi che andranno a investire la piazza”.

“Dei suoi 3.500 metri quadrati – dice l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero – circa 1500 saranno destinati all’area verde pedonale, assecondando il desiderio dei sandonninesi che hanno voluto innanzitutto uno spazio fruibile. Abbiamo scelto di progettare una piazza che dia risposta a tutte le richieste delle realtà che vivono questo spazio: scuola, attività commerciali, abitazioni private e parrocchia. Un luogo polifunzionale che diventerà davvero uno spazio importante per tutta la comunità. Un grande ringraziamento anche ai nostri uffici che hanno saputo organizzare le varie funzioni in modo organico, equilibrato ed esteticamente piacevole”.

Come spiega l’assessore alla partecipazione Giorgia Salvatori, “si tratta di un percorso partecipativo che a partire dall’Emporio Solidale è andato a investire tutta piazza della Costituzione. Abbiamo voluto pensare a questo spazio non tanto come un elemento urbanistico su cui lavorare, ma come un luogo da vivere per tutta la comunità. Gli oltre 400 cittadini che durante il lockdown hanno continuato a darci spunti, critiche e suggerimenti attraverso i questionari online dimostrano la grande voglia di partecipazione dei sandonninesi. Un grazie particolare a Macramé e Sociolab per aver guidato questi processi e averci aiutato a interpretare al meglio i sentimenti e le necessità dei cittadini”.

A ribadire le parole dei due assessori, il sindaco Emiliano Fossi: “Piazza della Costituzione è uno dei cuori pulsanti della nostra città; pensare che diventerà un luogo di aggregazione ancora più vissuto dalla nostra comunità mi riempie di orgoglio. Il fatto che sia stato un processo partecipativo ad accompagnare il lavoro dei nostri uffici è un segnale politico fondamentale. Il cittadino non deve essere visto come un recettore passivo delle politiche, quanto una risorsa fondamentale per aiutare l’amministrazione a immaginare il futuro degli spazi pubblici”.