San Donnino, bonificata l’area ex Excelsior

CAMPI BISENZIO – I cittadini di San Donnino hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro di rimozione di auto abbandonate nell’area “ex Excelsior” nei pressi del circolo Arci della frazione del Comune di Campi. “Un’operazione a costo zero – si legge in una nota – che riqualifica l’area e permette ai suoi fruitori, in particolare […]

CAMPI BISENZIO – I cittadini di San Donnino hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro di rimozione di auto abbandonate nell’area “ex Excelsior” nei pressi del circolo Arci della frazione del Comune di Campi. “Un’operazione a costo zero – si legge in una nota – che riqualifica l’area e permette ai suoi fruitori, in particolare i soci dell’Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Sandonninese, di utilizzare uno spazio rigenerato e finalmente libero dal degrado urbano. Il servizio di prossimità della Polizia municipale di Campi Bisenzio, attivato da pochi mesi ma già capace di presidiare con grande attenzione tutto il territorio comunale, ha mediato tra l’associazione e l’ente proprietario del terreno ponendo fine a un problema che andava avanti da anni. Da un punto di vista procedurale, si tratta di un’assoluta novità a livello regionale: la stipula di un protocollo di intesa tra le parti ha permesso di semplificare l’iter burocratico e rimuovere gli otto veicoli presenti nel parcheggio, senza alcun costo da parte del Comune e con sanzioni ai proprietari per 6.000 euro”.

Non a caso, il comandante della Polizia municipale Francesco Frutti sottolinea il grande lavoro della Polizia di prossimità: “Si tratta di un modello organizzativo di presidio territoriale, caratterizzato da una presenza costante e capillare sul territorio degli agenti in modo da poter essere il più “vicino” possibile alla cittadinanza e alle problematiche del territorio stesso. Ringrazio l’Ufficiale responsabile del Progetto di Prossimità e gli Agenti di Prossimità intervenuti che hanno risolto tale problematica ed hanno permesso che una parte del territorio potesse tornare fruibile in totale sicurezza alla cittadinanza”.

Della stessa opinione l’assessore alla sicurezza Riccardo Nucciotti: “Il servizio di prossimità sta diventando un eccezionale strumento per ascoltare i cittadini e rispondere in tempo reale alle loro esigenze. La sola presenza degli agenti, inoltre, inibisce e combatte la microcriminalità». Dopo aver ringraziato il comandante Frutti e l’ispettore Rafanelli, il sindaco Emiliano Fossi aggiunge: “L’abbandono di veicoli è una pratica che stiamo combattendo con grande impegno: una pratica illegale che alimenta l’irresponsabilità di alcuni e offende la cittadinanza. Ci fa dimenticare la bellezza dei luoghi e il rispetto dei beni comuni, a partire dal nostro territorio. La Polizia di Prossimità svolge un compito importante anche in termini di educazione civica, ricordando al cittadino che non è solo e che insieme possiamo rendere la nostra città ogni giorno più bella, più sicura, più vivibile”.