San Donnino, ripartito il mercato. Completamente “ridisegnato”

CAMPI BISENZIO – (Ri)partito a San Donnino il mercato settimanale. Un mercato completamente ridisegnato, “frutto – spiega l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – di un lavoro attento e minuzioso che abbiamo portato avanti insieme a tutti gli ambulanti per un rilancio importante del commercio su suolo pubblico. Il piccolo commercio, infatti, ha bisogno di cura e attenzione ed è per questo che abbiamo ridisegnato completamente il mercato di San Donnino. È stato un lavoro attento e scrupoloso in cui abbiamo voluto coinvolgere tutti gli ambulanti e questa mattina lo abbiamo finalmente inaugurato. È un mercato più bello, più ordinato, in cui il settore alimentare è diviso dagli altri settori. Questo è un mercato provvisorio perché a Primavera inizieranno i lavori per la nuova piazza della Costituzione e in quel frangente faremo un lavoro di ampliamento insieme a tutti gli ambulanti e alle associazioni di categoria per dare al piccolo commercio un’ulteriore spinta per un rilancio e una ripresa fondamentale nel particolare periodo che stiamo vivendo”.