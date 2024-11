San Lorenzo, domenica 17 una festa gialloverde per la presentazione delle squadre

CAMPI BISENZIO – Dieci squadre (dalla Scuola calcio alla prima squadra, che milita nel campionato di Terza categoria e una classifica che fa sorridere) per oltre 220 tesserati. Il San Lorenzo, “dicitura” esatta San Lorenzo Campi Giovani, si conferma una fucina di piccoli calciatori. Ma, soprattutto, un luogo sano e protetto dove il calcio, soprattutto quando si parla di settore giovanile, passa in secondo piano. Socialità e aggregazione restano i punti fermi della società guidata dal presidente Claudio Straccali, oltre al coinvolgimento delle famiglie. Come dimostra anche l’iniziativa in programma domani, domenica 17 novembre, giorno in cui il San Lorenzo ha organizzato la festa gialloverde. L’occasione per presentare tutte le squadre iscritte ai vari campionati, ma anche per passare (a partire dalle 15) un po’ di tempo insieme con stand gastronomici e musica.

Un’annata, quella in corso, con cambiamenti significativi all’interno della compagine campigiana che ha la propria “casa” accanto alla chiesa di San Lorenzo. Con l’arrivo del nuovo direttore tecnico, Giovanni Cormaci, e l’inserimento nell’organico del dottor Emanuele Torraca come responsabile attività motoria, mentre il responsabile di prima squadra e Juniores è il confermato Jimmy Laci. Passando invece all’organigramma, Alberto Gialdini ed Elison Musakas sono rispettivamente allenatore e vice-allenatore della prima squadra, mentre Simone Graziani è il tecnico della formazione Juniores. Lorenzo Barucci, Roberto Colzi e Aleandro Ballerini sono i punti di riferimento per gli Esordienti, Angelo Martone, Alberto Bashkimi, Daniele Bacci e Diego Ciofi per i Pulcini, Francesco Bisconti, Sandro Giovannuzzi, Sandro Vinattieri e Alessio Cei per i primi calci, Aleandro Ballerini è il responsabile della Scuola calcio, Emanuele Becagli l’allenatore dei portieri della Scuola calcio.