San Mauro: Caritas e Banda Albereta, quando l’unione fa la forza

SIGNA – Lo abbiamo visto in occasione dell recente Pasqua ma soprattutto nei giorni successivi. Quando, per forza di cose, l’istinto dal solidarietà (o la solidarietà d’istinto, scegliete voi) era destinato fisiologicamente a calare. E invece no. A San Mauro, infatti, presso la parrocchia della frazione del Comune di Signa, le “ceste della solidarietà” nate su richiesta del parroco, don Robert Swiderski, hanno continuato a riempirsi. Tante le famiglie seguite in questo periodo, fra quelle che regolarmente si rivolgono alla Caritas parrocchiale e quelle che si sono aggiunte in seguito all’inizio dell’emergenza sanitaria. Così come si sono uniti, alla Caritas, i volontari di Banda Albereta che, sempre in collaborazione con la parrocchia, hanno distribuito i pacchi alimentari a chi, in paese, ne aveva fatto richiesta. Aggiungendoci, il giorno di Pasqua, anche qualcosa di personale. Due esempi significativi di come si può costruire e aiutare una comunità.