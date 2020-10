San Mauro: divieto di sosta (di fronte al civico 68) e strada “più stretta” in via Nannucci dal 2 al 7 ottobre

SIGNA – A San Mauro il porta a porta per il ritiro dei rifiuti riguarda le strade: via degli Angiolini, via del Pozzo Rosso, via della Chiesa, via della Lama, via Baldoccia, via Olinto Fedi, via dei Lavatoi (dal civico 1 al civico 11 e dal civico 2 al civico 18), via della Croce, via […]