San Mauro: la Misericordia dona le uova di Pasqua alla Rsa del paese

SIGNA – La Misericordia di San Mauro e la Rsa “Monsignor Olinto Fedi” sono due “creature” di don Armido Pollai. Sono legate a doppio filo. Non è un caso, quindi, che oggi i confratelli della Misericordia, a nome del loro Governatore Beatrice Biancalani, abbiano donato alla struttura alcune uova di Pasqua, “come gesto – si legge sulla pagina Facebook della Rsa – di vicinanza e affetto, e augurio per le imminenti feste della Resurrezione del Signore, li ringraziamo di cuore. Abbiamo bisogno di questi gesti che ci aiutano a non sentirci soli, in questo tempo di grande battaglia. A tutta la Misericordia di San Mauro auguriamo anche da parte nostra buona Santa Pasqua”.