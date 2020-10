San Mauro, nel cimitero un’altra zona “a rischio”. Assessore Di Natale: “Vogliamo sbloccare la situazione il prima possibile”

SIGNA – Nei giorni scorsi un lettore ci ha inviato alcune immagini che testimoniano un “aggravamento” della situazione per quanto riguarda il cimitero di San Mauro. Con una nuova parte della struttura “recintata” con il nastro bianco e rosso perché evidentemente ritenuta non sicura. E’ vero che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la consueta celebrazione religiosa del 1 novembre non avrà luogo. Resta il fatto, però, che si tratta di un problema che si trascina da anni e che sembra essere lontano dalla sua soluzione. Di tutto questo ne abbiamo parlato con l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Signa, Andrea Di Natale: “I mesi trascorsi sono stati necessari all’amministrazione e agli uffici comunali a sviscerare, con il supporto dei nostri consulenti, tutti gli aspetti tecnici, economici e legali che permettano di sbloccare il più velocemente possibile gli investimenti urgenti di ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie nei cimiteri comunali, in primis nel cimitero di San Mauro che versa ormai da tempo in condizioni difficilmente gestibili e sostenibili. L’obiettivo dell’amministrazione resta infatti sempre lo stesso: superare velocemente, con la piena tutela dell’interesse pubblico, l’attuale fase di stallo della concessione dei servizi cimiteriali, risistemando in maniera definitiva per i prossimi decenni un sistema di gestione ed un piano di investimenti che possano essere efficienti e sostenibili; che ci si possa arrivare tramite una revisione dell’attuale concessione o un’altra strada, ma con questi obiettivi ben chiari e fissi. Siamo alla fase finale di questo percorso di approfondimento, che tra poco tempo consentirà alla giunta di portare all’attenzione del consiglio comunale una proposta concreta”.