San Mauro, questa volta al circolo Sorms “ci scappa” anche il ferito: lo accoltella e scappa

SIGNA – Tanto tuonò che piovve… Anche se il caldo infernale che ci sta accompagnando da maggio sembra non voler dare tregua. Non si tratta tuttavia di pioggia metereologica ma di quanto successo ieri nel tardo pomeriggio presso il circolo Sorms in piazza Ciampi a San Mauro. Al culmine di una lite, infatti, l’ennesimo episodio di “intolleranza”, viene da dire, che vede protagoniste più o meno sempre le stesse persone, questa volta c’è scappato il ferito. Intorno alle 19, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa sono infatti intervenuti in piazza Ciampi dove hanno hanno accertato che il ferito, un romeno di 28 anni, al culmine di una discussione per futili motivi con uno sconosciuto, è stato aggredito con un coltello da cucina e ferito alla schiena. L’autore de gesto è scappato facendo perdere le proprie tracce mentre il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e ha riportato una lesione da taglio giudicata guaribile in 20 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa. Quasi superfluo ripetere che si tratta di una situazione che va avanti da tempo, certamente non con responsabilità da parte del circolo Sorms, né tanto meno di chi si occupa della gestione del bar, e per la quale San Mauro chiede più attenzione.