San Mauro, ruba il telefono a un quindicenne e lo minaccia. La denuncia della madre

SIGNA – Brutto episodio, stando al racconto fatto dalla madre sui social, che comunque ha fatto anche regolare denuncia ai Carabinieri per l’accaduto, nella serata di ieri, 7 aprile, a San Mauro. Tutto sarebbe successo in piazza Don Armido Pollai, a lato della chiesa parrocchiale, quando, poco prima delle 22, il protagonista suo malgrado della vicenda, un ragazzo che compirà 15 anni fra una settimana, “stava parlando con alcune sue amiche – ha scritto la madre su Facebook – quando si è avvicinato un altro ragazzo che, prendendosi gioco di lui, gli ha rubato il telefono”. Da quanto emerso l’autore del furto, probabilmente più grande, non sarebbe italiano: “Mio figlio – scrive ancora la madre – gli ha detto di rendergli il telefono e lui, come risposta, ha mostrato un piccolo coltello e lo ha minacciato di fargli del male se avesse detto qualcosa. Mi sto informando, ma nessuno ha visto niente, nonostante fosse abbastanza presto anche se era dopo cena. Scrivo questo post non tanto per il telefono che ha poco valore, ma per domandarmi e domandare dove siamo finiti? In un paese come San Mauro la sera dopo cena si deve avere paura di uscire? Ovviamente abbiamo sporto denuncia e i Carabinieri stanno facendo il loro lavoro. Ma se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, che si faccia avanti. Personalmente sono molto amareggiata e, come mamma, impaurita per la sorte dei nostri ragazzi”.