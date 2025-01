San Mauro, rubata una delle botti usate per la corsa. Danneggiata anche la recinzione del Centro sportivo

SIGNA – Sono passati più di trent’anni da quando a San Mauro venne organizzata per la prima volta la “Corsa delle botti” valida per il “Palio del Moro”. Un appuntamento che si è interrotto in concomitanza con il Covid e che da allora non è più ripreso. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che una delle […]

SIGNA – Sono passati più di trent’anni da quando a San Mauro venne organizzata per la prima volta la “Corsa delle botti” valida per il “Palio del Moro”. Un appuntamento che si è interrotto in concomitanza con il Covid e che da allora non è più ripreso. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che una delle botti potesse essere rubata dove era custodita, all’interno del Centro sportivo Sorms, in via Longobucco, nella frazione del Comune di Signa. Un furto assurdo e che grida sicuramente “vendetta”. A denunciarlo è stata la stessa Polisportiva Sorms con un post su Facebook: non solo, perché i ladri hanno danneggiato in modo evidente la recinzione che divide la struttura dall’esterno, evidentemente per trasportarla e meglio e caricarla su un mezzo che si è reso sicuramente necessario, viste le dimensioni, per poterla spostare. Siamo degli inguaribili romantici, ma sarebbe davvero bello vederla “ruzzolare” di nuovo all’interno del Centro sportivo.

P.F.N.