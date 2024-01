San Mauro sotto choc: ragazzini circondano un minorenne e lo rapinano. Denunciato un quindicenne

SIGNA – Storie di ordinaria follia. Sono quelle che, da un po’ di tempo a questa parte, succedono a San Mauro. Una zona del territorio signese che fino a un po’ di anni fa era considerata come un'”oasi” di tranquillità nell’area del Piana. E che oggi, invece, deve fare i conti con una serie di episodi di microcriminalità che fanno davvero riflettere. L’ultimo in ordine di tempo quello successo nella notte fra sabato e domenica, in piazza don Armido Pollai, in mezzo alle case, quando un gruppo di giovani ha accerchiato un coetaneo italiano, di soli 15 anni, e che, dopo averlo picchiato, lo hanno derubato di un paio di occhiali e degli auricolari. Uno dei componenti del “branco”, perché solo così si può definirlo, è stato immediatamente rintracciato nelle strade limitrofe dai militari del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile di Signa, allertati dal ragazzo rimasto vittima dell’aggressione, mentre gli altri complici sono in corso di identificazione. Le indagini proseguono e sono al vaglio i filmati della videosorveglianza. Ragazzo che è stata trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi per le cure del caso. Il rapinatore fermato, italiano, anche lui un quindicenne, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze che giudicherà o meno la responsabilità dell’indagato nel corso del procedimento penale minorile.