San Miniato 1980 ASD, la festa di fine anno è più bella di una vittoria sul campo: a cena in più di 500

SIGNA – In più di 500 per la festa di fine anno di una squadra di calcio amatoriale. Se non è record, poco ci manca. Quel che è certo è che il San Miniato 1980 ASD fino a oggi ha sicuramente “seminato” bene e i frutti si vedono. “E’ stato un evento che ci ha messi a dura prova, – spiegano i dirigenti – abbiamo iniziato a organizzarlo a febbraio dedicando gran parte del nostro tempo libero a qualcosa che nessuno di noi aveva mai fatto in precedenza. Certo, avevamo il timore di sbagliare, ma alla luce di quanto visto è stato in realtà un successo strepitoso, sia per quanto riguarda le presenze, che sono state almeno 500, sia per l’evolversi della serata. Cosa ci rimane? La conferma della bella sensazione di gruppo, di squadra e di “famiglia”, con tutti giocatori, i dirigenti e gran parte delle rispettive famiglie impegnati per la buona riuscita della festa. Ed è stato questo l’aspetto più bello, al di là di ogni risultato sportivo e che ha più valore. Il giorno dopo ci siamo sentiti tutti persone migliori perché la fatica immane che è stata necessaria per organizzare tutto al meglio è stata ampiamente ripagata. Vogliamo ringraziare per la collaborazione il sindaco Giampiero Fossi, il vice-sindaco Marinella Fossi, la Pro loco di Signa, con Graziano Bertieri, la Pubblica Assistenza di Signa, con Enrico Drovandi e Stefano Geri, il Signa 1914 che ci ha ospitati, i Carabinieri di Signa e il grande, infaticabile Alberto Polentino“.