San Miniato in festa a tutta birra: domenica 26 al circolo Mcl di San Martino a Gangalandi

SIGNA – San Miniato 1980 in festa. La festa della birra. Ma non solo. L’appuntamento è per domani, domenica 26 novembre, a partire dalle 16 presso il circolo Mcl di San Martino a Gangalandi in via degli Alberti a Lastra a Signa per una giornata con tanti momenti di condivisione a base di porchetta, lampredotto, crostate, cantucci e vin santo, cocktail e torneo di “Beer pong”. Diversi gli obiettivi che la festa si pone, come spiegano dalla storica società signese: “Innanzitutto ci dà l’opportunità di raccogliere un po’ di fondi per la nostra attività, oltre a fare gruppo insieme a tutte le componenti della squadra che, fra l’altro, sta vivendo un momento felice e gode anche di una buona posizione in classifica. Ma quella di domani sarà anche l’occasione per presentare alcuni nuovi sponsor che hanno accettato di collaborare con noi e un’altra bella realtà della nostra società, anche questa motivo di orgoglio, la squadra di calcio a cinque, nata da un’intuzione di Simone Sterrantino, che partecipa a un campionato provinciale ed è reduce da una vittoria”. Tutto questo con la musica di Denis Cannatella in sottofondo e in attesa della festa vera e propria, la prossima estate, questa volta già programmata su due giorni.