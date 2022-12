San Miniato, verso il Natale con una mini “Via dei Presepi” fra la chiesa e la Compagnia

SIGNA – Se l’8 dicembre è da sempre il giorno in cui nelle case si addobba l’albero di Natale e si dà vita al proprio Presepe, anche quest’anno la parrocchia di San Miniato ha rispettato la tradizione. Anzi, ha fatto di più visto che per quanto riguarda la chiesa che “si erge” sulle colline del […]

SIGNA – Se l’8 dicembre è da sempre il giorno in cui nelle case si addobba l’albero di Natale e si dà vita al proprio Presepe, anche quest’anno la parrocchia di San Miniato ha rispettato la tradizione. Anzi, ha fatto di più visto che per quanto riguarda la chiesa che “si erge” sulle colline del Comune di Signa, si può parlare di una mini “Via dei Presepi”, visto che sono ben quattro le Natività rappresentate fra la stessa chiesa e la Compagnia ad essa attigua. Insomma, una tradizione che si rinnova e si amplia di anno in anno: ideato da Maurizio e Cinzia Catolfi, che ne ha realizzato anche un altro con i vestiti dei personaggi fatti tutti a mano, con l’aiuto di alcuni parrocchiani, il Presepe di San Miniato è inserito come Presepe artistico all’interno del circuito di “Terre di presepi”. Un Presepe di tipo tradizionale, con la rappresentazione del mistero della Natività inserito proprio nel contesto della chiesa parrocchiale e della Compagnia. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, il vice-sindaco Marinella Fossi, l’assessore Chiara Giorgetti e i consiglieri comunali Viola Valguarnera (Pd), che fa parte anche dell’Associazione nazionale “Terre di Presepi”, e Gianni Vinattieri (Uniti per Signa).

Oggi pomeriggio alle 17, avrà invece luogo il consueto incontro all’interno della chiesa di San Miniato con letture legate alla figura di Maria e intermezzi musicali del coro diretto da Nicoletta Calzolai, che quest’anno vedrà la preziosa partecipazione delle Suore Passioniste. A conclusione della rassegna il maestro Paolo Vannini presenterà una sua opera d’arte che resterà come dono permanente presso la chiesa di San Miniato, in accordo con la tradizione che da alcuni anni, per iniziativa di Attilio Carini, vede impegnati alcuni dei maggiori artisti signesi nella creazione di opere contemporanee dal soggetto sacro destinate a costituire una piccola collezione destinata a restare esposta in modo permanente nella chiesa insieme alle opere dei maestri del passato che questa custodisce. Gli eventi della parrocchia di San Miniato proseguono durante le festività natalizie con una lotteria di beneficenza che si terrà il 6 gennaio alle 12 presso i locali della Compagnia in occasione della festa dell’Epifania mentre il Presepe sarà visitabile per tutto il periodo delle festività fino al 6 gennaio, come parte del circuito della “Città dei Presepi”.