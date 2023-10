San Piero a Ponti, i vicini sentono dei rumori e chiamano i Carabinieri: “beccati” in casa con la refurtiva

CAMPI BISENZIO – Nella mattinata di ieri una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa e del Comando Stazione Carabinieri San Piero a Ponti hanno tratto in arrestato un 59enne e un 46enne con l’accusa di furto aggravato in abitazione. I militari dell’Arma, infatti, durante una serie di controlli a cura della Compagnia Carabinieri di Signa, intorno alle 11.30, sono intervenuti in via Pistoiese dove dei cittadini avevano segnalato al NUE112 dei rumori provenienti da un terratetto. Una volta arrivati sul posto hanno fermato due uomini mentre, con un martello a percussione, stavano asportando una cassaforte a muro collocata in camera da letto. I due, approfittando dell’assenza dei proprietari, si erano introdotti in casa dopo avere forzato una finestra posta al piano terra e si erano già impossessati di monili in oro e denaro contante. Sono stati quindi portati in caserma e identificati: si tratta di 59enne, di origine cinese, noto alle forze di polizia per precedenti specifici, e un 46enne cinese senza precedenti. Dichiarati in stato di arresto sono stati trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Signa in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.