CAMPI BISENZIO – Sarà un po’ come passare la sera del 31 dicembre a casa, con gli amici “fidati”. E’ l’opportunità che offre l’associazione Vivere Il Rosi che, per la notte di San Silvestro, ha organizzato il cenone di fine anno presso la propria sede di via Cellerese. Qui di seguito tutte le informazioni per partecipare, le prenotazioni si chiudono domani, martedì 24 dicembre.