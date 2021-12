San Silvestro: in coda per un tampone

SESTO FIORENTINO – In coda per il tampone. Anche questa mattina, come è accaduto prima del 25 dicembre, molte persone si sono messe in coda per effettuare il tampone nei punti messi a disposizione dalle farmacie. Chi si è messo in coda, racconta, lo ha fatto per poter partecipare in sicurezza al cenone di San […]

Chi si è messo in coda, racconta, lo ha fatto per poter partecipare in sicurezza al cenone di San Silvestro o al pranzo di Capodanno, altri perchè hanno avuto contatti con persone positive. Code più o meno lunghe in tutti i punti in cui si effettuano tamponi nella Piana da Sesto Fiorentino, a Calenzano a Campi Bisenzio.