San Valentino a Lastra a Signa: dal Comune una pergamena alle coppie che nel 2021 hanno raggiunto il traguardo dei 50 e dei 60 anni di matrimonio

LASTRA A SIGNA – Lunedì 14 febbraio a partire dalle 10 le coppie che hanno festeggiato nel 2021 le nozze d’oro e le nozze di diamante sono state invitate presso la sala consiliare del palazzo comunale a ritirare una pergamena ricordo che sarà consegnata loro dal sindaco Angela Bagni.

“Anche quest’anno, infatti, – si legge in una nota – l’amministrazione comunale, a causa della pandemia in corso, ha deciso di non organizzare la tradizionale cerimonia al cinema Teatro delle Arti ma ha comunque voluto riservare un momento per festeggiare le coppie nel loro speciale anniversario. In tutto sono state invitate 69 coppie che nel 2021 (e fino al 13 febbraio 2022) hanno festeggiato 50 anni di matrimonio e 20 coppie che hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. “Anche quest’anno – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – abbiamo deciso di non rinunciare al tradizionale appuntamento dedicato alle coppie che hanno raggiunto un così importante traguardo, per sottolineare il prezioso insegnamento di chi ha saputo costruire e mantenere legami così solidi e duraturi. Sarà un momento di gioia che riteniamo importante anche per lanciare un segnale di ripartenza dopo un periodo di difficoltà come quello affrontato negli ultimi due anni”.