San Valentino a Lastra a Signa: dal Comune una pergamena alle coppie con 50 o 60 anni di matrimonio nel 2020

LASTRA A SIGNA – Sabato 13 febbraio a partire dalle 8.30 le coppie che hanno festeggiato nel 2020 le nozze d’oro e le nozze di diamante sono state invitate presso la sala consiliare del palazzo comunale a ritirare una pergamena ricordo che sarà consegnata da parte del sindaco Angela Bagni.

Quest’anno, infatti, a causa delle normative di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 non è stato possibile organizzare la tradizionale cerimonia al cinema Teatro delle Arti ma l’amministrazione comunale ha comunque voluto riservare un momento per festeggiare le coppie nel loro speciale anniversario. In tutto sono state invitate 100 coppie che nel 2020 (e fino al 13 febbraio 2021) hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, 35 coppie che hanno festeggiato 60 anni di matrimonio e per la prima volta quest’anno ci sarà una coppia che ha festeggiato 70 anni di matrimonio.

“Nonostante il particolare momento che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – abbiamo deciso di non rinunciare al tradizionale appuntamento dedicato alle coppie che hanno raggiunto un così importante traguardo. Si svolgerà tutto in sicurezza, abbiamo invitato le persone a presentarsi in diverse fasce orarie, così da non creare assembramenti al momento del ritiro della pergamena. In un momento di così grande incertezza diventa ancora più prezioso l’insegnamento di chi con gioia ha saputo costruire e mantenere legami così solidi e duraturi”.