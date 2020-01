San Valentino. Un percorso “poetico” nella natura, al via il concorso

CALENZANO – Parole e pensieri (o pensieri e parole come canta Lucio Battisti) per lastricare un percorso nel verde e illuminarlo d’amore: è un San Valentino avvolto nella natura e nel sentimento quello proposto dal concorso dell’associazione CasaMatta. Un concorso per poeti, aspiranti poeti o solo appassionati amanti dell’amore oltre che del territorio. Le poesie che arriveranno all’associazione non resteranno “costrette” nelle pagine di qualche quaderno, ma verranno incise su pannelli di legno collocati lungo un cammino che dall’aia arriva fino all’antico cipresso. “Il percorso dell’amore” è il titolo del concorso aperto a tutti gli innamorati, ai poeti e ai viaggiatori della natura.

“L’idea che l’associazione lancia – spiega uno dei membri dell’associazione CasaMatta Simone Bolognesi – è quella di collegare la poesia al territorio. Per questo chiediamo alle persone se ci donano i loro pensieri e le loro rime da aggiungere a quelle che già vogliamo incidere sui pannelli. Le poesie che ci arriveranno saranno incise lungo il percorso e accompagneranno chiunque si appresterà a seguire la strada”.

In un tempo dove la poesia sembra trovarsi solo dentro le scatole dei cioccolatini, la riscoperta e la valorizzazione di questo genere letterario tanto semplice e allo stesso tempo complesso è già una bella notizia, se poi a questo si aggiunge la possibilità di “costruire” un percorso poetico, beh allora non ci resta che partecipare al concorso. Per farlo è molto facile, basta inviare le opere a: [email protected] Il 14 febbraio, San Valentino, sarà inaugurato il percorso. E.A.