Sanità privata: presidi Fp Cgil per protestare contro la mancata ratifica del Contratto di lavoro

SESTO FIORENTINO – Dopo aver manifestato in via Fratelli Rosselli davanti all’ingresso dalla rsa di Villa Solari, i lavoratori della coop Kcs in sciopero per la mancata applicazione di alcuni accordi contrattuali, si sono poi spostati davanti alla sede della Asl 10 di via Gramsci per continuare la propria protesta in tarda mattinata. I sindacati […]