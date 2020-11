Sanità, Torselli (FdI): “Giani e Bezzini dilettanti allo sbaraglio. Le nuove assunzioni erano soprattutto stabilizzazioni”

FIRENZE – “Giani e Bezzini sono dilettanti allo sbaraglio. La Toscana è la regione d’Italia in cui il tracciamento del Coronavirus è maggiormente sfuggito di mano. Manca personale medico e Bezzini che fa? Confonde le stabilizzazioni dei precari per nuove assunzioni. Giani, da parte sua, non ha fatto di meglio. E’ andato alla ricerca di questi 5.000 nuovi assunti ma ovviamente non li ha trovati. Non c’erano. Così non va. La Toscana e la sua sanità sono in mano a improvvisati, adesso non ce lo possiamo permettere”: così Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia – spiega Torselli – l’assessore Bezzini aveva dichiarato che, da febbraio a oggi, c’erano state 5.000 nuove assunzioni nella sanità toscana. Il governatore Giani ne era addirittura all’oscuro, tanto che subito dopo ha chiesto alle Asl dove fossero questi 5.000 nuovi assunti. Alla fine si è scoperto che la maggioranza delle nuove assunzioni in realtà erano stabilizzazioni di precari. E ora il governatore è corso ai ripari firmando in fretta e furia un’ordinanza che apre, speriamo questa volta davvero, a nuove assunzioni nel sistema sanitario regionale”.