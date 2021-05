Sanquerin risponde a Italia Viva “i prelievi saranno svolti da un privato alle stesse condizioni della Asl”

SESTO FIORENTINO – “Nel periodo di chiusura di una parte del Polo sanitario di via Gramsci i prelievi saranno svolti alle medesime condizioni della ASL (pagando il solo ticket se dovuto) da un soggetto privato del nostro territorio che sarà operativo già da questa settimana. Tale provvedimento sarà ufficializzato a breve, non appena l’azienda avrà terminato gli ultimi passaggi amministrativi, ma agli utenti che in questi giorni si sono rivolti ai nostri uffici sono state già fornite rassicurazioni in questo senso: non sarà interrotto il servizio, salvo questi due o tre giorni, né sarà necessario recarsi fuori comune. La sospensione oltretutto riguarderà esclusivamente i prelievi: tutte le altre attività, comprese le vaccinazioni, proseguiranno normalmente”. Lo afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune Camilla Sanquerin. “A Italia Viva – prosegue – sarebbe bastato provare ad informarsi prima di lanciarsi nell’ennesima speculazione sulla salute dei sestesi in cerca di un po’ di visibilità. Non commento la vergognosa polemica sull’Istituto San Giuseppe, né le considerazioni sul centro antiviolenza che dimostrano la totale ignoranza della natura e delle caratteristiche di un servizio delicatissimo e di fondamentale importanza per le donne. C’è un limite al cinismo che chi fa politica per la propria comunità non dovrebbe mai superare”.