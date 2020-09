Sanquerin (Sinistra Civica ed Ecologista) “Aeroporto incompatibile con il parco della Piana”

SESTO FIORENTINO – L’ampliamento dell’aeroporto “rimane incompatibile col nostro territorio, è incompatibile con il nostro territorio e con una prospettiva di sviluppo rispettosa della realtà della Piana, di cui il Parco è e rimane l’elemento ordinatore del suo futuro sviluppo” è quanto afferma in una nota Andrea Sanquerin candidato per la Lista Sinistra Civica ed Ecologista alle regionali nel Collegio Firenze 4. “È un’ipotesi a cui sono e siamo contrari e in questo senso condizioneremo, con coraggio e serietà, le scelte della Regione Toscana, come abbiamo fatto in questi anni sul territorio. – prosegue Sanquerin – La tutela dell’ambiente non è un cavillo da eludere, ma un dovere che dobbiamo perseguire per le future generazioni. Trovo davvero fuori luogo l’entusiasmo bipartisan per aver trovato, a detta d’altri, lo ‘sgamo’, la ‘furbata’ per realizzare la nuova pista. Decenni di bocciature politiche e amministrative dovrebbero fare accantonare una volta per tutte questo progetto. Chi pensa di poterlo portare avanti eludendo la tutela dell’ambiente con l’aiuto di qualche ‘manina’ troverà in Sinistra Civica Ecologista, con la serietà e la coerenza della nostra storia personale e politica, un ostacolo difficile da superare”.