Santa Maria Novella, aeroporto, via Cavour: mattinata di “blitz spontanei” per il Collettivo di fabbrica della ex Gkn

FIRENZE – Li hanno definiti “blitz spontanei” del Collettivo di fabbrica, “blitz” che fanno seguito agli ultimi, travagliati giorni vissuti dai lavoratori della ex Gkn. Una serie di azioni che lo stesso Collettivo di fabbrica ha “giustificato” così sulla propria pagina Facebook: “Santa Maria Novella, aeroporto, via Cavour. Il ricatto degli stipendi è l’ultimo capitolo della codardia di un intero sistema. Avevamo avvertito di non osare toccare il reddito dopo che ci avete toccato il lavoro. Vi piace vedere gli operai disperati e ricattati senza stipendio? Noi, gli ultimi, possiamo essere ovunque e contemporaneamente”. Passando poi a “elencare” quelle che sono le loro rivendicazioni: “Pagare gli stipendi; cessare le calunnie contro la fabbrica; la verità sullo stato societario; intervento pubblico, governance pubblica; mettere a disposizione lo stabilimento di chi veramente vuole e può portare idee, progetti, lavoro; cassa integrazione non retroattiva e solo con un vero piano di reindustrializzazione; fondi pubblici, controllo pubblico, pubblica utilità. Scusa Firenze per i disagi. Non è per noi. È per il futuro di tutti”.