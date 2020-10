Santo Stefano Basket a ProSport per far conoscere la “palla a spicchi”

CAMPI BISENZIO – Seconda edizione per ProSport, la giornata dedicata agli sport e alle tante associazioni campigiane, un’occasione per far conoscere tante discipline e attività ai più giovani. Anche l’APD Santo Stefano ha partecipato alla manifestazione che si è svolta negli impianti di via Barberinese e a Spazio Reale. Molti bambini si sono fermati dagli istruttori e hanno […]

CAMPI BISENZIO – Seconda edizione per ProSport, la giornata dedicata agli sport e alle tante associazioni campigiane, un’occasione per far conoscere tante discipline e attività ai più giovani. Anche l’APD Santo Stefano ha partecipato alla manifestazione che si è svolta negli impianti di via Barberinese e a Spazio Reale. Molti bambini si sono fermati dagli istruttori e hanno provato il basket prendendo confidenza con la palla a spicchi. Proprio per consentire ai bambini, con età compresa dai 5 ai 10 anni, di conoscere questo sport Santo Stefano ha attivato i corsi di Minibasket. Per info scrivere a [email protected]