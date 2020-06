Santo Stefano Basket: ai centri estivi tante iniziative per i bambini. In piena sicurezza

CAMPI BISENZIO – Non ci si annoia mai ai Centri estivi organizzati dal Santo Stefano Basket in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. La mattina sono previsti giochi di gruppo e attività sportive, il pomeriggio laboratori ma anche aiuto allo studio. Ogni attività è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-contagio: i bambini […]

CAMPI BISENZIO – Non ci si annoia mai ai Centri estivi organizzati dal Santo Stefano Basket in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. La mattina sono previsti giochi di gruppo e attività sportive, il pomeriggio laboratori ma anche aiuto allo studio. Ogni attività è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-contagio: i bambini partecipano infatti divisi in piccoli gruppi e lavorano molto all’aperto grazie ai locali messi a disposizione dalla stessa associazione di volontariato.

Non solo sport ma anche musica e arte con maestri e insegnanti che hanno partecipato ai laboratori mettendo a disposizione dei bambini le loro competenze. C’è stato tempo anche per iniziare a coltivare un piccolo orticello che i bambini vedranno crescere nelle prossime settimane. Gli istruttori propongono sempre un’esperienza differente che i bambini dimostrano di apprezzare molto e che permette di imparare qualcosa di nuovo. I centri estivi sono iniziati lo scorso lunedì 15 giugno e dureranno fino al 7 agosto.

Soddisfazione da parte della Pubblica Assistenza per lo svolgimento dei centri estivi. “La collaborazione con la società Santo Stefano Basket è un elemento qualificante per la nostra associazione, – afferma Paola Zanobetti, responsabile dei volontari – il percorso che stiamo facendo insieme può essere preludio a nuove ulteriori collaborazioni nell’intento di creare a Campi Bisenzio sempre più punti di riferimento e di aggregazione per i giovani”.