Santo Stefano Basket: al via i campionati giovanili

CAMPI BISENZIO – Al via tutti i campionati giovanili del Santo Stefano Basket. Grande coinvolgimento dei ragazzi grazie all’eccellente lavoro dei coach. Partono Under 17 Gold, Under 17 Silver, Under 15 ed Esordienti mentre ci vorrà ancora un po’ di pazienza per Under 13 e Minibasket, che continuerà a giocare partire amichevoli per crescere e migliorarsi. Questo fine settimana in programma molte partite: dai Senior ai piccoli Scoiattoli. Ma c’è dell’altro. Santo Stefano non si ferma mai e a novembre parteciperà anche a un torneo importante a Pesaro, una piazza prestigiosa per il basket. Dei campigiani parteciperanno Aquilotti Big 2012 e Aquilotti Small 2012-13, guidati da Claudia Conti e Doriana Catalano, dall’11 al 13 novembre. La settimana a seguire sarà il turno di coach Fabio Manganelli con gli Under 13. “Il nostro obiettivo è migliorarsi e far appassionare questi bimbi allo sport. Il lavoro è la nostra forza, i loro sorrisi e il loro impegno il nostro miglior risultato”, spiega Claudia Conti.