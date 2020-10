Santo Stefano Basket: apre la nuova segreteria in piazza Fra’ Ristoro a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Siamo nati nel cuore di Campi e qui torniamo”. Non hanno dubbi al Santo Stefano Basket che proprio oggi annuncia l’apertura della nuova segreteria in piazza Fra’ Ristoro, nel cuore del centro storico campigiano. “Grazie a un nostro associato, che ci ha concesso temporaneamente, un bellissimo negozio a titolo gratuito. In piazza Fra’ Ristoro 1a, […]

CAMPI BISENZIO – “Siamo nati nel cuore di Campi e qui torniamo”. Non hanno dubbi al Santo Stefano Basket che proprio oggi annuncia l’apertura della nuova segreteria in piazza Fra’ Ristoro, nel cuore del centro storico campigiano. “Grazie a un nostro associato, che ci ha concesso temporaneamente, un bellissimo negozio a titolo gratuito. In piazza Fra’ Ristoro 1a, – spiegano dal Santo Stefano Basket – per i prossimi 3 mesi, saranno ubicati la nostra segreteria e lo Store per i nostri associati. Potremo così ottemperare in maniera eccellente, alle normative Covid, che vietano l’ingresso dei genitori nelle palestre. Nei gruppi WhatsApp vi informeremo dei giorni e orari apertura. Per il momento possiamo solo ringraziare il nostro sostenitore: caro L., vogliamo esprimerti il nostro più sincero e profondo grazie per l’attenzione avuta nei nostri confronti. Non era una cosa dovuta e quindi la tua azione ha avuto un valore maggiore”.

—