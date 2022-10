Santo Stefano Basket: bene il Minibasket, i giovani scaldano i motori

CAMPI BISENZIO – Il Minibasket si conferma specialità della casa per il Santo Stefano Basket. Continuano gli allenamenti in palestra e i numeri crescono. Anche perché questo è il momento in cui si inizia a fare sport con la fascia di età delle scuole elementari. Tutta Santo Stefano darà sempre il massimo per i giovani […]

CAMPI BISENZIO – Il Minibasket si conferma specialità della casa per il Santo Stefano Basket. Continuano gli allenamenti in palestra e i numeri crescono. Anche perché questo è il momento in cui si inizia a fare sport con la fascia di età delle scuole elementari. Tutta Santo Stefano darà sempre il massimo per i giovani perché crediamo che tutti possano e debbano fare sport e ci impegniamo affinché sia così. Nel frattempo, continuano gli impegni degli Aquilotti, guidati da Claudia Conti: domani saranno impegnati a Tavarnelle per un torneo. Infine, ultime settimane di allenamenti per i ragazzi del giovanile. Dal 22 e 23 ottobre iniziano i campionati delle categorie giovanili: Under 17 Gold e Under 17 Silver (la società campigiana è iscritta a due categorie FIP) e Under 15; per quanto riguarda l’Under 13 manca ancora l’ufficialità.