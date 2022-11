Santo Stefano Basket: buoni segnali e tanta voglia di migliorare. Il resoconto del fine settimana

CAMPI BISENZIO – Fine settimana intenso quello delle giovanili campigiane del Santo Stefano Basket. Ben tre trasferte su quattro gare e purtroppo solo una vittoria. Vincono gli Under 17 Gold su un campo storicamente ostico come quello di Legnaia: tre tempi in scioltezza, un bel vantaggio accumulato fino a ben 21 punti, solo alcune disattenzioni finali portano a un tentativo di rimonta dei padroni di casa. Trasferta amara in quel di Montespertoli, invece, per Under 17 Silver che devono rammaricarsi per aver sprecato la prima metà della gara; bene la reazione seppur inutile per recuperare il divario. Doppio impegno per gli Under 15 tra campionato FIP e Allievi CSI: sconfitti in trasferta a Cerreto il sabato nella sfida valevole per la classifica CSI, si rifanno vincendo domenica in casa contro Freccia Azzurra, squadra che appaiata in classifica. I ragazzi continuano ad offrire buone prestazioni e trame di gioco, divertendosi e segnando tanto. Dal settore Minibasket: giocano Aquilotti Big e Scoiattoli sabato a Ombrone. I primi perdono, ma sono già pronti a lavorare in palestra; vincono i secondi seppur a tavolino contro i pari età di Agliana che si presentano in sotto numero, stante il regolamento, e che giocano, comunque, una buona amichevole. Tanti buoni segnali e tanto duro lavoro ancora da fare.