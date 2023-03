Santo Stefano Basket, dai più piccoli ai più grandi i progressi sono sotto gli occhi di tutti

CAMPI BISENZIO – Dai più giovani ai più grandi: i progressi delle squadre del Santo Stefano Basket sono sotto gli occhi di tutti. Domenica seconda vittoria consecutiva degli Esordienti 2011 nella seconda fase del campionato sul campo di Montespertoli. Tanta grinta e tanto cuore, difesa impeccabile, abbiamo mantenuto sempre il controllo della gara, plauso ai ragazzi. Sabato, invece prima sconfitta degli Under 13 Celtics nella prima gara sempre della seconda fase del campionato: di fronte ai ragazzi campigiani una Sancat Firenze prima della classe che ha chiuso la prima parte del campionato con netto distacco. Nonostante il divario tecnico il Santo Stefano Basket ha lottato dal primo all’ultimo minuto senza mai mollare. È a un passo dalla seconda fase l’Under 15 che procede e puntella il secondo posto, tra vittorie e un’ottima differenza canestri. Molto bene anche le due Under 17 che si stanno guadagnando l’accesso alla Coppa Toscana. Under 17 Silver a punteggio pieno e in scia positiva, due vittorie importanti e sudate, per di più su campi complessi, per la Under 17 Gold: entrambe le squadre molto convincenti.