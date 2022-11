Santo Stefano Basket: i campigiani al torneo Halloween Bees 2022 di Pesaro. Un momento di grande basket per crescere

CAMPI BISENZIO – Un altro assaggio di grande basket per i giovani del Santo Stefano. Dopo il turno degli Aquilotti Small e Big, sempre a Pesaro, città di sport e di basket, si è svolta la nona edizione del torneo Halloween Bees – un torneo molto ben organizzato dove si sono affrontate 12 squadre Under 13 e altrettante di categoria Esordienti. Il piazzamento non è stato del tutto soddisfacente – si sa che […]

CAMPI BISENZIO – Un altro assaggio di grande basket per i giovani del Santo Stefano. Dopo il turno degli Aquilotti Small e Big, sempre a Pesaro, città di sport e di basket, si è svolta la nona edizione del torneo Halloween Bees – un torneo molto ben organizzato dove si sono affrontate 12 squadre Under 13 e altrettante di categoria Esordienti. Il piazzamento non è stato del tutto soddisfacente – si sa che nei tornei basta perdere una partita – anche se i campigiani hanno mostrato grinta e tenacia in grado di mettere in difficoltà autentiche corazzate come Fortitudo Bologna, prendendosi molti elogi. Un confronto con realtà nazionali, strutturate e di livello, un confronto sfidante dal punto di vista fisico e mentale di cui i nostri atleti sapranno fare tesoro. Un ringraziamento, infine, ad Andrea Frison di Nus Aosta che, con quattro dei suoi ragazzi, ha permesso ai campigiani di completare la squadra.