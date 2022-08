Santo Stefano Basket: il 29 agosto parte il preseason alla Gabbia

CAMPI BISENZIO – Non c’è niente da fare: la voglia di basket è già tanta. Incontenibile. E per i più giovani abbiamo in mente qualcosa di nuovo prima della scuola, “per divertirci ancora insieme”, dicono dal Santo Stefano Basket. Dopo l’ottima edizione dei centri estivi in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi, la società campigiana è al lavoro per la ripresa delle attività […]

CAMPI BISENZIO – Non c’è niente da fare: la voglia di basket è già tanta. Incontenibile. E per i più giovani abbiamo in mente qualcosa di nuovo prima della scuola, “per divertirci ancora insieme”, dicono dal Santo Stefano Basket. Dopo l’ottima edizione dei centri estivi in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi, la società campigiana è al lavoro per la ripresa delle attività e, soprattutto, per dare a tutti i ragazzi e le ragazze la possibilità di fare basket con istruttori professionali e qualificati. Dal 29 agosto parte il preseason. Fino al 12 settembre, ogni mattina (9-12), con iscrizione giornaliera (merenda inclusa), faremo basket insieme per prepararci alla nuova annata: “Lo spazio, nemmeno a dirlo, è sempre la “nostra” Gabbia”.