Santo Stefano Basket, il punto sul settore giovanile dopo la (ennesima) ripartenza

CAMPI BISENZIO – Dopo l’ennesimo stop per Covid, riprendono le attività delle giovanili. Vincono tutti: Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13. Under 16 – sabato 12 febbraio I nostri Under 16 si impongono in trasferta sul campo del Legnaia. Una gara tirata fino alla fine, come dimostra il poco scarto finale (46-50). […]