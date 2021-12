Santo Stefano Basket, il punto sulle giovanili

CAMPI BISENZIO – Dopo una settimana di allenamenti intensi per Under 15 e Under 16 devono riscattarsi dalle gare perse a Valdisieve e contro Firenze Accademy: domenica gli under 16 giocheranno contro Baloncesto e gli under 15 lunedì affronteranno la Sestese Basket. Tutte e due le gare saranno in casa. Turno di riposo per gli Esordienti dopo la vittoria di sabato scorso contro Freccia Azzurra. Invece gli […]

CAMPI BISENZIO – Dopo una settimana di allenamenti intensi per Under 15 e Under 16 devono riscattarsi dalle gare perse a Valdisieve e contro Firenze Accademy: domenica gli under 16 giocheranno contro Baloncesto e gli under 15 lunedì affronteranno la Sestese Basket. Tutte e due le gare saranno in casa. Turno di riposo per gli Esordienti dopo la vittoria di sabato scorso contro Freccia Azzurra. Invece gli Under 14 vengono dalla vittoria di domenica scorsa a Vaiano e martedì affronteranno Prato, anche loro in casa. Il Minibasket con il gruppo 2014/2015 mercoledì 8 dicembre ha partecipato alla tappa del 4c4 organizzata a Calenzano e al quale sono state coinvolte, oltre ad APD Santo Stefano, Calenzano-Firenze 2 e Rignano sull’Arno. “I nostri piccoli atleti – dicono dalla società campigiana – hanno fatto una bellissima mattinata di basket”.