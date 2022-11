Santo Stefano Basket: il resoconto di un fine settimana intenso

CAMPI BISENZIO – È stato un fine settimana intenso per tutto il Santo Stefano Basket: tante sfide che hanno permesso di rodare i meccanismi appresi in palestra. Bilancio leggermente negativo con quattro sconfitte e tre vittorie. Possono ancora migliorare i nostri Under 17 Gold, sconfitti in trasferta e per pochi punti, e Under 17 Silver che il punteggio finale rappresenta sotto di ben 18 punti […]

CAMPI BISENZIO – È stato un fine settimana intenso per tutto il Santo Stefano Basket: tante sfide che hanno permesso di rodare i meccanismi appresi in palestra. Bilancio leggermente negativo con quattro sconfitte e tre vittorie. Possono ancora migliorare i nostri Under 17 Gold, sconfitti in trasferta e per pochi punti, e Under 17 Silver che il punteggio finale rappresenta sotto di ben 18 punti sebbene la partita sia stata combattuta per circa 32 minuti, salvo un blackout finale dei nostri. La formazione Under 15 conquista una bella vittoria, sempre fuori casa come la scorsa settimana, in questo caso a Lastra a Signa, in una sorda di piccolo derby della Piana. Gli Esordienti, nonostante due buoni tempini, perdono il derby campigiano. Grandi soddisfazioni dal settore Minibasket sul quale Santo Stefano ha investito e continua a farlo. Sotto la guida di Claudia, prosegue la striscia positiva: vincono Aquilotti Big contro Prato Basket Giovane e anche quelli Small, portando a casa la gara combattutissima di domenica mattina contro il CUS.