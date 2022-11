Santo Stefano Basket in trasferta a Pesaro per un torneo: per i baby cestisti campigiani la crescita passa anche da qui

CAMPI BISENZIO – Primo torneo al di fuori dei confini della Toscana per i giovanissimi atleti del Santo Stefano Basket. Nel fine settimana, infatti, c’è stata la trasferta in quel di Pesaro per Aquilotti Big (2012) e Aquilotti Small (2013, 2014 e due bambini 2015), impegnati in un torneo diventato nel tempo un appuntamento di rilevanza nazionale. Grande soddisfazione per tutto l’ambiente, […]

CAMPI BISENZIO – Primo torneo al di fuori dei confini della Toscana per i giovanissimi atleti del Santo Stefano Basket. Nel fine settimana, infatti, c’è stata la trasferta in quel di Pesaro per Aquilotti Big (2012) e Aquilotti Small (2013, 2014 e due bambini 2015), impegnati in un torneo diventato nel tempo un appuntamento di rilevanza nazionale. Grande soddisfazione per tutto l’ambiente, visto che si è trattato, per i giovani e i giovanissimi cestisti, di una prima esperienza di grande livello e soprattutto lontano da casa. Gli Aquilotti Big hanno partecipato a un torneo a 16 squadre mentre gli Small a quello con 8 squadre. I Big perdono all’avvio ma poi si riscattano e accedono alle finali per il nono e decimo posto; per le attuali potenzialità e visto il grande sforzo, un buon traguardo. Gli Aquilotti Small, che perdono le prime due sfide, vincono sabato, accedono alla finalina, la vincono e si piazzano al quinto posto. Una tappa per crescere a livello individuale e come squadra e per rodare gli schemi. Ma il torneo di Pesaro è stato un vero e proprio assaggio di grande basket: “I ragazzi, insieme alle nostre Claudia e Doriana, – spiegano dalla società campigiana – hanno potuto assistere anche alla partita della Nazionale italiana impegnata con la Spagna. Dopo questa bella esperienza si torna subito al lavoro in palestra perché mercoledì, sabato e domenica si torna a giocare”.