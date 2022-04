Santo Stefano Basket, in vista del finale di stagione per le giovanili è già tempo di bilanci

CAMPI BISENZIO – Per le giovanili del Santo Stefano Basket è tempo di bilanci. Sia per quanto riguarda gli impegni delle singole formazioni, sia per la volata finale nei rispettivi campionati. Iniziamo dalla Under 14: una stagione fantastica per il gruppo 2008 che partecipa al campionato Under 14. I campigiani ottengono una vittoria meritata contro il Versilia a Pietrasanta, che consolida […]

CAMPI BISENZIO – Per le giovanili del Santo Stefano Basket è tempo di bilanci. Sia per quanto riguarda gli impegni delle singole formazioni, sia per la volata finale nei rispettivi campionati. Iniziamo dalla Under 14: una stagione fantastica per il gruppo 2008 che partecipa al campionato Under 14. I campigiani ottengono una vittoria meritata contro il Versilia a Pietrasanta, che consolida il secondo posto in classifica nel girone della seconda fase, valida per le qualificazioni alle finali. Tutti in crescita i ragazzi individualmente e nel gioco di squadra. Positivo l’apporto anche dei nuovi arrivati che si stanno integrando al meglio, guadagnando uno spazio importante.

Per quanto riguarda invece gli Under 16, netta vittoria contro il Valdera a Capannoli, che consente di proseguire il cammino per accedere alla Final-8 della coppa Toscana.

Gli Under 15 giocano domani, giovedì 14 aprile, contro il Valdelsa in casa. Gara importante per il proseguimento del loro percorso per accedere alla Final-8 per il titolo regionale. Passano le prime quattro e al momento Santo Stefano è terza.

Minibasket: impegni anche per il Minibasket. Sabato mattina torneo a Calenzano per la categoria Scoiattoli small. “Bellissima esperienza – dicono dalla società campigiana – per i nostri piccoli atleti del 2014/2015. Il pomeriggio il gruppo Aquilotti 2012/2013 ha dimostrato carattere giocando un’ottima gara in casa contro Firenze 2, mostrando continui miglioramenti. Domenica il gruppo Scoiattoli Big 2013/2014 ha giocato un’energica gara contro Baloncesto a Firenze. Una gara dove i nostri piccoli atleti molto corretti nel gioco hanno dimostrato un impegno eccellente.