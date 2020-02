Santo Stefano Basket, l’Under 16 vince ancora. Per l’Under 13 una sconfitta onorevole

CAMPI BISENZIO – Continua la striscia positiva della formazione Under 16 del Santo Stefano Basket: vittoria, per 62-53, anche contro Prato e secondo posto a 22 punti. Molto buoni i primi due quarti che hanno visto le aquile concentrate e attente in difesa. In attacco buon lavoro fatto insieme e piacevole da vedere. Buoni tiri ottenuti da azioni costruite bene portano i campigiani in vantaggio all’intervallo lungo sul punteggio di 41-18. Non così bene gli altri due quarti. Prato aumenta l’aggressività, in difesa sporca le linee di passaggio degli ospiti e con una crescente pressione riesce a ridurre i punti di scarto fino a 10. Santo Stefano in questa fase si dimostra poco lucida affrettando le conclusioni anziché ragionare. Poi i biancorossi ritrovano il bandolo della matassa e portano a casa due punti preziosi che danno la aritmetica certezza del passaggio del turno con largo anticipo. Ora, però, serve ancora tanto, tanto, lavoro in palestra per portare i ragazzi a un livello il più alto possibile da parte di tutto lo staff tecnico. La Santo Stefano Basket è adesso al secondo posto in classifica, alle spalle della Folgore Fucecchio che consolida il primato a 26 punti con una larga vittoria sulla Freccia Azzurra. Prossimo turno quello contro l’Olimpia Legnaia, attualmente a 10 punti. Esce invece sconfitta la formazione Under 13, mostrando però una grande capacità di stare in partita fino alla fine. Reduci dalla vittoria contro Montecatini Terme, i giovani campigiani si trovano di fronte i coetanei della Nuova Comauto Pistoia Basket Junior. La gara inizia con grande ritmo da parte di entrambe le squadre ma sul piano tecnico e fisico gli avversari si rivelano, fin dalle battute iniziali, superiori. Nonostante lo svantaggio crescente, gli atleti guidati da coach Puccini mantengono grinta e concentrazione, riuscendo anche a ridurre il divario. Alla fine del quarto tempo il punteggio finale di 60-47 sancisce la vittoria della squadra ospite. Altro fine settimana di tornei, infine, per il Minibasket ospite della Sestese Basket per un quadrangolare che li vede proseguire nel loro percorso di crescita. Domenica mattina lunga tappa di 3 contro 3 sprint per gli Scoiattoli che si cimentano in partitelle divertenti e mettono nel proprio bagaglio le loro prime esperienze. Particolarmente toccante il ricordo che i bambini di Synergy hanno realizzato per onorare Kobe Bryant.